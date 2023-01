Ciclovias na variante de Vialonga travadas em reunião de câmara

A proposta de criação de uma nova ciclovia e caminho pedonal na Estrada Municipal 501-1, mais conhecida por Vialonga, foi chumbada em reunião de câmara. Apresentada pela CDU, a proposta visava pressionar o município a avançar com a construção de uma ciclovia e caminho pedonal que aumentasse a segurança de quem ali pratica desporto diariamente.

O documento foi chumbado com os votos contra do PS e do Chega e a abstenção da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). O PS justificou o voto contra com o facto de já estar a desenvolver 23 projectos em Vialonga envolvendo diversas associações da localidade numa verba a rondar os sete milhões de euros até 2025. João Pedro Baião, vereador socialista, lembrou que a promoção da mobilidade suave em Vialonga será feita na rua que atravessa o centro da freguesia, entre a rotunda do Cabo e a rotunda da Quinta das Índias, numa extensão de dois quilómetros. Terá como objectivo promover a melhoria da acessibilidade e dotar a via de um desenho mais inclusivo, seguro e confortável para os peões. Também os entroncamentos com as vias transversais da rua 28 de Setembro e a estrada do OIival de Fora serão redesenhados.

No documento agora chumbado a CDU pedia que o município, “num processo de participação activa da população”, programasse a construção de troços pedonais e ciciáveis e avaliasse a necessidade de qualificar os espaços existentes, dotando-os de pavimentos adequados, melhor sinalização, mobiliário urbano e equipamentos lúdicos como parques infantis.

A maioria dos acidentes verificados na variante de Vialonga continua a ser causada por condutores que ali circulam a alta velocidade e por não existirem bermas delineadas que separem correctamente as zonas onde se consegue andar a pé da via onde circulam os automóveis. Já houve registo de alguns atropelamentos como O MIRANTE tem noticiado.