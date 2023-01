Desacatos em bar provocam dois feridos em VFX

partilhe no Facebook

Dois homens com idades próximas dos 30 anos foram assistidos pelos bombeiros de VFX na madrugada de sábado, 28 de Janeiro, depois de terem sido, alegadamente, baleados pelo dono de um bar na Avenida 25 de Abril, no centro da cidade.

Os motivos para os desacatos ainda estão a ser apurados. Fonte dos bombeiros de Vila Franca de Xira diz a O MIRANTE que ao chegar ao local os bombeiros apenas assistiram uma das vítimas em ambulância, que tinha no corpo pequenos chumbos. A outra vítima recusou assistência. A Polícia Judiciária está também a investigar o caso.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE