Hospital de VFX recebe novo TAC de 800 mil euros

O Hospital de Vila Franca de Xira está a realizar obras de instalação de um novo equipamento de Tomografia Axial Computorizada (TAC) que vai entrar em testes no primeiro trimestre do ano e prevê-se que comece a funcionar em pleno em Março. A informação é avançada pelo hospital em comunicado. O investimento global é superior a 800 mil euros e dá continuidade, segundo a unidade hospitalar, a um “ambicioso programa de investimentos” visando a modernização e diversificação do parque tecnológico afecto às funções de diagnóstico e tratamento dos utentes. Para este ano está ainda previsto a conclusão do processo para compra de um novo aparelho de ressonância magnética.