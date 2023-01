“Isto é gozar com quem trabalha” na Chamusca

A última Assembleia Municipal da Chamusca voltou a ficar marcada por pedidos da oposição para que a maioria socialista no executivo entregasse as contas da Ascensão de 2022 e a actualização das verbas gastas no evento Parque dos Sonhos de Natal de 2021. Paulo Queimado (PS), presidente da autarquia, à semelhança do que já fez noutras ocasiões, prometeu entregar as contas no início deste ano, em reunião camarária, mas mais de um mês depois da assembleia municipal ainda não cumpriu com a sua palavra.

Na reunião de executivo de 10 de Janeiro, no período antes da ordem do dia, a vereadora Gisela Matias (CDU) abordou o assunto com ironia, mostrando impaciência. “Não quero ter esta ousadia, mas peço já ao senhor presidente as contas do Parque dos Sonhos de 2022, mesmo que ainda não tenha entregue as de 2021. Também volto a pedir as contas da Ascensão de 2022, tendo em conta que estamos a pouco mais de três meses da maior festa do concelho”, disse. Paulo Queimado respondeu à autarca como costuma responder de todas as vezes que a oposição lhe pede contas. “Já mandámos avançar, assim que as tivermos comunicamos”, afirmou.

A última vez que o assunto foi abordado, na reunião de câmara de 22 de Novembro, Paulo Queimado teve uma resposta caricata, ao dizer que não levou as contas para cima da mesa por “esquecimento”. Gisela Matias disse na altura que é importante saber concretamente onde é investido o dinheiro municipal nos dois maiores eventos do concelho, mas nunca obtém resposta. Nas assembleias municipais os eleitos da oposição também têm insistido na entrega das contas, mas o resultado é o mesmo. Alguns autarcas criticam a forma passiva como o presidente da assembleia, Joaquim José Garrido (PS), tem gerido o processo, uma vez que a assembleia municipal é o principal órgão fiscalizador do município.

Estima-se que o Parque de Sonhos de Natal de 2021 tenha custado mais de 230 mil euros aos cofres municipais. Sobre a Ascensão, embora não tenham sido apresentadas contas, os valores apontam para mais de meio milhão de euros gastos numa festa que tem a duração de nove dias e leva à Chamusca os melhores artistas do panorama musical em Portugal, para além, como é do conhecimento público, de ser o município a suportar os custos associados à organização dos espectáculos tauromáquicos.