Nova tentativa para dar vida à zona ribeirinha da Vala do Carregado

O novo executivo da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras quer voltar a dinamizar o edifício que durante alguns anos funcionou como cafetaria na zona ribeirinha da Vala do Carregado e pretende recuperá-lo e metê-lo ao dispor da população. O edifício é responsabilidade da junta mas toda a zona envolvente é competência do município de Vila Franca de Xira. A novidade foi deixada por Fernando Paulo Ferreira, em reunião de câmara realizada na Castanheira do Ribatejo, aquando da aprovação de uma proposta apresentada pela CDU para requalificar o parque de merendas existente no local, que é de responsabilidade municipal.

“É um local a que temos dado muita importância e a junta, desde que tomou posse, tem lançado um novo olhar sobre aquele espaço. Há a intenção e acção da junta de resolver o problema antigo das instalações que estão fechadas há muitos anos”, frisou Fernando Paulo Ferreira. Paralelamente ao que a junta pretende fazer no antigo edifício, está a ser realizado um estudo prévio por parte da câmara municipal para que seja feita uma intervenção global na zona ribeirinha da Vala do Carregado que se estenderá ao vizinho concelho de Alenquer. A CDU diz que o espaço - que inclui mesas, cadeiras, churrasqueira e sanitários - foi deixado ao abandono nos últimos anos o que acentuou a sua degradação por falta de manutenção.

A actual zona ribeirinha faz fronteira entre os dois concelhos e precisa de ser requalificada, com Alenquer a precisar também de dar um novo ar aos espaços que detém à beira-rio. De ambos os lados, como O MIRANTE já tinha noticiado, a requalificação é uma ambição antiga das duas comunidades mas é uma empreitada que não tem visto a luz do dia devido à sua complexidade. A expectativa dos dois municípios é que, tratando-se de um projecto intermunicipal, possa ser mais fácil captar os apoios comunitários necessários. Já estava até acertada a mancha de implantação do projecto desde a linha-férrea ao Largo do Machado e Vala do Carregado.