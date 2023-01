Pavilhão Municipal de Mação reabriu após requalificação

O Pavilhão Municipal Professor José Maia Marques, em Mação, reabriu no passado sábado, 21 de Janeiro, depois de ficarem concluídas as obras de requalificação do espaço. O presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, descerrou a placa referente à requalificação. Para o autarca, o recinto "apresentava já necessidades várias pelo que as obras vieram dar melhores condições de uso a toda a comunidade, principalmente a quem usufrui todos os dias daquele espaço".

As obras no pavilhão municipal consistiram na substituição da cobertura e de portas, pintura, melhoramentos nos balneários, no sistema de água, instalação de painéis solares e o acesso a pessoas com mobilidade reduzida, num investimento de cerca de 300 mil euros. Na inauguração esteve presente, entre outras pessoas, a equipa de Futsal do Mação Futebol Clube que teve, após a iniciativa, jogo em casa e estreou o pavilhão em grande, com uma vitória.