Tribunal de VFX com poucos funcionários e más condições

Na sua primeira entrevista a O MIRANTE, Anabela Rocha fala de como é ser mulher e mãe num cargo de liderança, da velocidade da justiça e do futuro tribunal da cidade que tarda em sair do papel. É a favor da reorganização do mapa judiciário e lamenta que a sociedade ainda sofra de iliteracia judicial.

A Comarca de Lisboa Norte, onde se inclui o Tribunal de Vila Franca de Xira, está numa situação de pré-ruptura e a situação é “muito complicada”, admite a juiz presidente da comarca, Anabela Rocha. No quadro de funcionários da carreira judicial, dos 258 trabalhadores que deveriam estar ao serviço estão 216 e no que toca ao Ministério Público, num quadro de 99 apenas 65 pessoas estão em funções. Em entrevista a O MIRANTE, a responsável admite que a situação, a continuar, vai tornar-se insustentável.

“Além destes números, que não dizem tudo, temos funcionários mais velhos ao serviço porque não tem havido concursos. Temos funcionários desgastados, a acusar as doenças próprias de uma idade mais avançada e sente-se algum desalento. É o retrato do país”, alerta. Anabela Rocha reconhece que só o facto dos funcionários trabalharem para além dos seus limites vai permitindo manter o tribunal a dar resposta à comunidade.

“Não me parece justo que isto se mantenha por muito mais tempo. O sistema vive hoje destas pessoas e do seu trabalho, da sua resiliência e brio profissional. Mas um dia a casa cai. Isto não vai durar sempre. Se as pessoas se reformam e não entra gente nova o número de funcionários diminui”, diz. No arranque do novo ano judicial o sindicato dos funcionários judiciais anunciou greves e a juiz presidente, não querendo tomar o papel de sindicalista, admite estar solidária com os funcionários.

Novo tribunal é uma urgência

O edificado, a par com a falta de funcionários, é a maior dor de cabeça para a juiz. O Tribunal de Vila Franca de Xira, construído em 1964, é velho e já não reúne condições para os trabalhadores, juízes e utentes, funcionando em quatro edifícios diferentes e três contentores no palácio da justiça. As más condições são também sentidas no Tribunal do Trabalho, onde o cheiro a esgotos e a bolor, a par com a falta de luz natural, está a desgastar quem ali presta serviço.

“Os contentores foram colocados em 2010 de forma transitória mas perpetuou-se e funcionam lá duas salas de audiências e a secção central. Chamar desumano a estas condições é uma palavra forte. É indigno. Nem para quem lá trabalha nem para quem recorre aos serviços de justiça. Isto tem de ser dito”, refere a juíz. Também o funcionamento de um balcão de atendimento no vão da escada do palácio da justiça é motivo de reparo. “É indigno. As pessoas têm o direito a ter espaços adequados”, condena. A construção do novo tribunal, diz, é uma urgência “de pulseira vermelha” que tem de avançar rapidamente.

O novo tribunal, a ser construído na antiga Escola da Armada, tem estado em banho-maria desde 2017, altura em que foi celebrado o protocolo entre o município e o Ministério da Justiça. Ficar longe da cidade não é um problema para a magistrada. Considera que o tribunal será uma âncora para promover o desenvolvimento da cidade, mantendo-se em funcionamento o palácio da justiça com a jurisdição criminal.

Há três meses o secretário de Estado adjunto da Justiça visitou o tribunal e as suas palavras deixaram Anabela Rocha animada. “Caracterizou os contentores como linhas vermelhas inultrapassáveis e senti que ficou chocado com o que viu, pelo que as palavras dele deixaram-me animada”, nota.

Apesar da falta de condições Vila Franca de Xira foi conseguindo dar resposta a vários mega-julgamentos nos últimos anos, incluindo os casos Conforlimpa, Rosa Grilo e Legionella. “Não ficámos mal vistos com a forma como tudo correu. Mostrámos a quem presta atenção que fazemos o nosso trabalho. Estivemos à altura e as coisas fizeram-se sem sobressaltos”, afirma.