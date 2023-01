Consulta de Cardio-Oncologia do Hospital de Santarém é “centro de excelência”

A Consulta de Cardio-Oncologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS) foi distinguida como “centro de excelência” nível prata pela Sociedade Internacional de Cardio-Oncologia. De acordo com Vítor Martins, director do Serviço de Cardiologia do hospital, o resultado é motivo de felicidade para toda a equipa. “É mais uma vertente de eleição do Serviço de Cardiologia, a par de muitas outras num serviço público”, refere.

O serviço é coordenado por Mariana Saraiva, médica que, conforme conta o director, “estabeleceu as conexões com a especialidade de Oncologia e realizou formação idónea em centros nacionais e internacionais”. Segundo Mariana Saraiva, a distinção resultou da avaliação de diversos critérios, que incluíram o volume de doentes avaliados por ano, a possibilidade de avaliação a curto prazo de novos doentes ou a participação em reuniões científicas e elaboração de trabalhos científicos. Avaliou-se ainda a existência de um programa estruturado de Cardio-Oncologia, com rede de referenciação bem estabelecida dentro e fora da instituição, projectos de desenvolvimento e crescimento do programa de Cardio-Oncologia e divulgação da disciplina a nível nacional, nomeadamente através de sociedades científicas.

Dos objectivos da consulta destacam-se a prevenção e diagnóstico da doença cardiovascular no doente oncológico, decorrente do próprio cancro ou dos tratamentos, e o acompanhamento de doentes com doença cardíaca prévia. “O foco da consulta começou por ser a cardiotoxicidade sob a forma de insuficiência cardíaca, decorrente de alguns tratamentos do cancro da mama. Actualmente acompanha doentes com vários tipos diferentes de neoplasia, regimes terapêuticos e toxicidades vasculares”, refere a coordenadora.

