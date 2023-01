Federação Portuguesa de Futebol abre processo à SAD do Futebol Clube de Alverca

A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) que gere o futebol sénior do Futebol Clube de Alverca, que milita na Liga 3, foi alvo de um processo disciplinar pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em comunicado, aquela entidade diz estar em causa a “eventual lesão dos princípios da ética desportiva”, nomeadamente as relações familiares directas entre Ricardo Vicintin, líder da SAD do Alverca, e o seu filho, Bruno Vicintin, que encabeça a SAD do Santa Clara.

Sobre o caso, os responsáveis da SAD do Alverca explicaram apenas na última semana aos jornais desportivos nacionais que o caso está entregue ao departamento jurídico do clube. Mas Bruno Vicintin, da SAD do Santa Clara, reagiu ao diário A Bola dizendo que “não é segredo para ninguém” que o pai “é dono do Alverca” e que nenhuma lei pode impedir esse cenário. “Não há nada de errado e não temos nenhum jogador de um ou do outro clube. É completamente descabido e acho sem fundamento. Se quiserem investigar podem investigar”, afirmou.

O pai, o empresário brasileiro Ricardo Vicintin, está ligado à RIMA Industrial, um dos maiores grupos de produção e comercialização de silício e magnésio no Brasil e comprou no final de 2018 a totalidade das acções da SAD do Alverca. Como O MIRANTE noticiou o negócio não ficou isento de queixas de alguns sócios e membros da comunidade desportiva do Alverca. Na altura a direcção do clube, liderada por Fernando Orge - que também tem assento na administração da sociedade em representação do clube -, limitou-se a emitir um comunicado onde confirmava que o clube assinou “com um grupo de investidores” um acordo de cedência do controlo “absoluto e exclusivo” da SAD.

O acordo entre o clube de Alverca e o empresário brasileiro visava criar um projecto desportivo e empresarial para o futebol profissional, “desde a fase terminal da formação com a equipa de sub-19 até à formação que disputa o campeonato nacional”, lia-se no comunicado. Tornar possível o sonho do Alverca voltar às competições profissionais nacionais e apostar num modelo de formação que envolva o meio social e desportivo que rodeia o clube era outro dos objectivos do negócio.