Jardim de Infância da Calhandriz já precisa outra vez de obras urgentes

O Jardim de Infância da Calhandriz, que pertence ao Agrupamento de Escolas Pedro Jacques Magalhães de Alverca, está a mostrar novamente sinais da idade avançada e actualmente 17 crianças estão a ser obrigadas a ter aulas num espaço que tem parte do tecto falso a cair no refeitório, fendas nas paredes por onde entra o frio do inverno e uma fechadura exterior que nem sempre funciona.

O alerta para as más condições actuais da escola já foi deixado por alguns pais aos responsáveis pelo agrupamento de escolas mas como o problema persiste alguns autarcas já vieram pedir também uma intervenção urgente do município na reparação do espaço. Os vereadores da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) avisam que o tecto falso a ameaçar cair coloca em risco as crianças que frequentam a escola e lamentam que apesar dos alertas o município apenas tenha reparado uma máquina de lavar que estava avariada. “A câmara tem que olhar para a Calhandriz e para os problemas do jardim de infância. Numa freguesia em que muitos gostavam de viver mas que estão impedidos por restrições de construção que continuam a afastar os filhos da terra, não apoiar uma escola modelo, que é muito desejada pelos pais é mais uma forma de limitar a vida neste local do concelho”, critica a coligação.



