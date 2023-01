Oposição em Torres Novas contra cedência de edifício a privado

O Bloco de Esquerda (BE) de Torres Novas demonstrou o seu desagrado em relação à cedência, por parte da câmara municipal, do edifício que foi sede da Caixa Geral de Depósitos Novas à Medical Knowledge Academy (MKA), uma empresa privada de Braga. O partido da oposição diz rejeitar em absoluto a acção do actual executivo, principalmente a opção de abandonar a ideia inicial de ceder as instalações à StartUp de Torres Novas, em prol de uma empresa privada de fora do concelho.

Em comunicado, o BE afirma que tem recorrentemente apresentado uma proposta ao executivo “para o apoio de 50% às rendas durante um ano para os novos comerciantes do comércio local” e que tem sido recusada. Acusa ainda o município de “revelar desorientação e falta de estratégia” e de estar “mais focado em servir interesses privados do que em resolver os problemas concretos da população.

Texto desenvolvido na próxima edição de O MIRANTE.