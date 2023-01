Rua estreita na Portela das Padeiras é armadilha para condutores desatentos

A requalificação de passeios, bermas e valetas na Rua 19 de Março, na Portela das Padeiras, está incluída nas obras que a União de Freguesias da Cidade de Santarém vai executar no âmbito da delegação de competências acordada com a Câmara de Santarém. Os moradores da artéria e quem ali circula diariamente queixam-se há vários anos das valetas muitos baixas e da estreiteza da rua, o que já causou muitos pneus rebentados e que tem gerado críticas de quem tem que passar no local. A Câmara de Santarém vai transferir cerca de 460 mil euros para a União de Freguesias da Cidade de Santarém para efectuar obras no seu território ao abrigo da delegação de competências em vigor. Para além da intervenção na Rua 19 de Março, está ainda contemplada a requalificação da Praceta Maria Lamas, orçada em 88 mil euros, a reabilitação de passeios na Rua José Relvas, na Rua António Sérgio, todas na Portela das Padeiras, e no Vale de Salmeirim, com um investimento de cerca de 362 mil euros.