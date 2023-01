Utentes destacam qualidade dos cuidados de enfermagem no Hospital de Santarém

Os doentes submetidos a Cirurgia Programada e Adicional no Hospital Distrital de Santarém (HDS) em 2021 revelaram grande satisfação com a qualidade dos cuidados pré-operatórios de enfermagem. 88% dos inquiridos, num inquérito de satisfação aleatório realizado a 141 doentes, afirmaram estar muito satisfeitos com o tempo disponibilizado pelo enfermeiro para esclarecer as suas dúvidas e 89% referiram estar muito satisfeitos com a forma como lhes é transmitida a informação, de acordo com comunicado da instituição.

A Visita Pré-Operatória de Enfermagem do HDS foi criada em 2020, tendo sido concretizada por iniciativa da enfermeira gestora do Bloco Operatório, Ana Lúcia Gonçalves, e dos enfermeiros Carla Brás, Joaquim Correia e José Touret, responsáveis pela sua implementação. Além de ser a primeira etapa do processo de enfermagem perioperatória, a Visita Pré-Operatória de Enfermagem do HDS é umas das atividades de enfermagem no perioperatório, dando início ao acolhimento do doente ao bloco operatório, e tem como objectivo conhecer o doente, identificar os problemas existentes e prepará-lo psicologicamente para a cirurgia. Além disso, pretende “diminuir a ansiedade pré-operatória, através de um conjunto de informação sistematizada e adequada, esclarecer dúvidas e receios, para que o utente esteja clarificado e preparado física e emocionalmente para a intervenção cirúrgica”.

A intervenção permite valorizar a humanização e personalização dos Cuidados de Enfermagem, transmitindo tranquilidade, confiança e segurança na equipa que acolhe o utente e o acompanha no dia da intervenção cirúrgica.