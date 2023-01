Agostinho Madeiras, de 78 anos, foi dado como desaparecido no domingo, 29 de Janeiro.

Autoridades procuram idoso desaparecido no Pego

Agostinho Madeiras, de 78 anos, está desaparecido desde domingo, 28 de Janeiro, no Pego, concelho de Abrantes, estando as buscas a ser efectuadas pela Guarda Nacional Republicana (GNR), que na segunda-feira mobilizou para o terreno perto de duas dezenas de militares.

O alerta para o desaparecimento foi dado pela esposa do idoso pelas 18h00 de domingo, sendo que a última vez que foi visto foi durante a manhã. A família lançou vários apelos nas redes sociais apelando a quem tenha visto ou saiba de alguma informação sobre o paradeiro de Agostinho Madeiras que entre em contacto com as autoridades.