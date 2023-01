Corrida dos Super-Heróis dia 18 de fevereiro em Coruche

A Avenida do Sorraia recebe no próximo dia 18 de Fevereiro, a partir das 16h, a Corrida dos Super-Heróis, num percurso circular de 2,5 km em torno do rio. A actividade é aberta a crianças e adultos que devem ir mascarados de super-heróis como o Batman, o Flash ou a Super-Mulher. A iniciativa é organizada pelo sector de desporto do município de Coruche e tem como objectivo promover a actividade física.

As inscrições são gratuitas e após a corrida será disponibilizado um diploma eletrónico a todos os participantes inscritos.