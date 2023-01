Dadores da Póvoa de Santa Iria anunciam recolha em Fevereiro

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria realiza no dia 4 de Fevereiro, das 15h00 às 19h30, uma recolha nas suas instalações, na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, no bairro Chepsi. Também haverá inscrição de potenciais dadores de medula óssea. No último ano a associação promoveu 31 colheitas de sangue que contaram com a participação de 1.252 pessoas, que doaram 1.028 unidades de sangue e 144 pessoas deram sangue pela primeira vez.