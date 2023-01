partilhe no Facebook

Hospital de Santarém com urgências "congestionadas" pede desvio de doentes

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) pediu ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) o desvio de doentes urgentes até às 24h00 desta segunda-feira, 30 de Janeiro, devido ao congestionamento dos Serviços de Urgência.

Em resposta à Lusa, o gabinete de comunicação do HDS afirmou que, “conforme tem acontecido em todo o país”, a Urgência deste hospital está “congestionada” e, “como os hospitais trabalham em rede”, foi solicitado “o desvio do CODU até às 24 horas do dia de hoje”.

Fonte da proteção civil de Santarém havia dito à Lusa que os corpos de bombeiros da área de influência do HDS foram informados dos “constrangimentos no Serviço de Urgência” do HDS, tendo indicações para, até à meia-noite, passarem os dados clínicos dos doentes para que possam ser referenciados pelo CODU.