Hospital de Santarém implementa “Vias Verdes” para reduzir morbilidade e mortalidade

Foram iniciadas, no Serviço de Urgência Geral do Hospital Distrital de Santarém, as Vias Verde do Trauma, Coronária e Sépsis e implementadas alterações de melhoria na Via Verdes de AVC - Acidente Vascular Cerebral. O objectivo é maximizar a qualidade e equidade dos cuidados prestados aos doentes admitidos no hospital com estes quadros clínicos e contribuir, de forma significativa, para a redução da morbilidade e mortalidade que lhe estão associadas.

Quer a Via Verde do Trauma, quer a Via Verde Coronária, visam melhorar a qualidade da abordagem do tratamento do doente vítima de trauma grave e com enfarte agudo do miocárdio (EAM) com supra-ST (EAMCST), respectivamente, assim como uniformizar procedimentos na actuação. A Via Verde Sépsis visa definir, sistematizar e uniformizar a abordagem inicial dos doentes com sépsis. A Via Verde de AVC, implementada no HDS desde 2018, permite um trajecto rápido do doente quando dá entrada no hospital. A intenção é conseguir que o tempo desde a admissão do doente até ao início do tratamento fibrinolítico seja inferior a 60 minutos.

A implementação destas Vias Verdes foi antecedida por acções de formação/divulgação dos protocolos de trabalho realizados pelos grupos de trabalho envolvidos.