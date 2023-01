Idosa morre carbonizada em Ferreira do Zêzere

Uma mulher com 80 anos morreu carbonizada na lareira da sua habitação na freguesia de Areias, Ferreira do Zêzere.

Tanto a GNR como a Polícia Judiciária deslocaram-se ao local no último sábado, 28 de Janeiro, para averiguar se terá havido intervenção de terceiros na morte da idosa, mas tudo aponta para que se tenha tratado de um acidente. A vítima acabou por morrer carbonizada na lareira da sua habitação na freguesia de areias, no concelho de Ferreira do Zêzere.

O corpo foi recolhido pelos Bombeiros de Ferreira do Zêzere ao final da tarde de sábado, tendo sido transportado para os serviços de medicina legal do Hospital de Tomar.