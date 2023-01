Jovem que morreu em despiste em Rio Maior vai a sepultar esta terça-feira

O jovem de 18 anos que morreu na quinta-feira, 26 de Janeiro, no despiste do carro em que seguia, em Rio Maior, vai a sepultar esta terça-feira, dia 31, às 11h00, no cemitério da cidade. Antes há uma missa na igreja paroquial. Os familiares solicitam a quem acompanhar João Lourenço de Almeida à última morada que se vista com roupas brancas. O velório decorre a partir das 20h00 desta segunda-feira, na capela da Misericórdia de Rio Maior.

O acidente ocorreu na Avenida um Mário Soares, junto ao Estádio Municipal de Rio Maior. A namorada do jovem, que seguia no carro ficou com uma fractura da clavícula.

O despiste aconteceu quando o jovem circulava no sentido do Estádio para a Rotunda. A viatura saiu da faixa de rodagem e embateu num muro, capotando de seguida.