Mais famílias pedem ajuda em Vialonga

A freguesia de Vialonga abriu as portas da sua nova Loja Social a 18 de Janeiro numa altura em que a crise económica está a provocar um aumento dos casos sinalizados de pobreza, na vila e também no concelho. O espaço foi apresentado pelo presidente da Junta de Vialonga, João Tremoço, no Encontro dos Núcleos Técnicos das Comissões Sociais de Freguesia da Rede Social de Vila Franca de Xira. A O MIRANTE o autarca confessa-se preocupado com o crescente número de pedidos de ajuda que chegam à junta de freguesia. Há cada vez mais famílias a procurar ajuda alimentar, de vestuário e até de bens para a casa, sobretudo para bebés e crianças.

É aí que entra a relação com a Casa do Povo de Vialonga, que ao longo dos anos tem dinamizado projectos sociais focados na ajuda aos mais necessitados. A loja social vai ajudar quem precisa com vestuário novo e outro recolhido em acções de voluntariado. O espaço não terá as portas constantemente abertas por falta de voluntários e cada família ou pessoa que precise terá de contactar a junta de freguesia, que encaminhará os casos para o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) da Casa do Povo de Vialonga. Para além da roupa em exposição, o espaço conta com duas máquinas de lavar, uma tábua de engomar e uma mesa de costura faltando ainda uma máquina de secar roupa e alguns acessórios e retoques no espaço.

Pedro Canto, da direcção da Casa do Povo de Vialonga, conta que quando foi criado o Gabinete Social da instituição, há quatro anos, não tinham noção de que o número de famílias em situações mais vulneráveis seria tão grande. Ao abrigo do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas fornecem 80 cabazes alimentares a quem está em situação de carência e logo na primeira distribuição perceberam que provavelmente esse valor não seria suficiente. Na cantina social servem hoje 30 refeições diárias a quem nem dinheiro tem para comer e ao todo, com 12 dos 13 projectos da Casa do Povo de Vialonga debruçados na fragilidade social da vila, ajudam mais de 1.500 pessoas todos os meses. “Esta é uma realidade que surpreende mais a cada dia. Não sabemos se é algo que irá abrandar tão cedo, então temos de unir forças e continuar a ajudar os mais carenciados”, explica.

A Casa do Povo tem 30 elementos na equipa para dar resposta a uma cantina social, um banco de ajudas técnicas, banco de maternidade, Actividades de Enriquecimento Curricular, Centros de Apoio à Família e a já mencionada SAASI com ligação às Redes Sociais de Vila Franca de Xira. Pedro Canto espera unir a população de Vialonga em prol do projecto da Loja Social. Como tal, pretende criar uma ligação com várias associações, entre elas a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga (ARPIV).

“Temos a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga aqui mesmo à porta, com um conjunto de idosos que também gostam de ajudar e procuram sentir-se úteis. Era uma honra para nós termos um idoso ou dois por dia a coser uns remendos ou fazer umas bainhas. A experiência e sabedoria deles também nos faz falta e se podermos ajudá-los a sentirem-se úteis seria uma vantagem para as duas partes”, explica o responsável.