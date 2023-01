Militar da GNR agredido brutalmente junto a discoteca em Tomar

Um militar da GNR foi agredido de forma violenta na noite da passada sexta-feira, dia 27 de Janeiro, nas imediações da discoteca Rio Bar, em Tomar. Tudo se terá passado quando o militar, fora de serviço, tentava socorrer uma colega que estava a ser agredida por um civil, que lhe estava a apertar o pescoço. Foi agredido com um copo, na face, ficando muito maltratado. Colocado no posto de Alcanena, o militar ficou com o rosto desfigurado, tendo recebido assistência no Hospital de Tomar, unidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local mas não compareceu, facto que indignou os militares da GNR agredidos. Os militares comunicaram o episódio à GNR e deverão apresentar queixa na PSP de Tomar esta segunda-feira.