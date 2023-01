Novo quartel da GNR em Castanheira do Ribatejo continua uma miragem

A Câmara de Vila Franca de Xira está cansada de ouvir promessas do Estado sobre a construção do novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Castanheira do Ribatejo e está disponível para investir verbas do seu orçamento para resolver o problema. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, confirma que está a negociar um terreno na vila que possa permitir uma construção de raiz, embora se desconheça por agora a localização e os valores envolvidos e se o ministério irá depois devolver ou não à câmara as verbas gastas na aquisição.

“Já houve várias hipóteses em cima da mesa, pensou-se aproveitar alguns espaços construídos na vila mas em reunião com o comandante distrital da GNR e com a secretária de Estado passou a existir a possibilidade de fazer uma construção de raiz”, explicou o autarca em reunião de câmara depois de questionado pela vereadora da CDU, Anabela Gomes, sobre o ponto de situação do novo quartel. “É a mesma solução que estamos a tentar adoptar com a esquadra da PSP de Alhandra que está na mesma situação”, acrescentou Fernando Paulo Ferreira.

Há década e meia que são deixados alertas para a necessidade de dotar a GNR de Castanheira do Ribatejo com um novo quartel. Em 2019, numa visita ao concelho, o então ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, prometeu analisar “com toda a atenção” o problema do quartel da GNR e da esquadra da PSP de Alhandra, que funcionam com poucas condições, mas o assunto nunca saiu da gaveta.

Um ano depois os eleitos da Assembleia de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras exigiram “prioridade máxima” do poder central para a resolução do problema, seja através de disponibilização de terreno ou edifício para ser adaptado a novo posto da guarda. Numa proposta aprovada por unanimidade, mas que não deu em nada, os eleitos propuseram que a câmara mantenha uma “atitude proactiva e de parceria” com a administração central visando a resolução do problema e que insista para que a concretização de um novo posto da GNR na freguesia seja uma realidade.

Inaugurado em 1999 pelo então ministro Jorge Coelho, o espaço tem vindo a degradar-se sem que sejam feitas obras de requalificação. Funciona no rés-do-chão de um prédio de apartamentos tendo sido na altura adaptado de propósito para o efeito. “As instalações já não se coadunam com o exercício das funções exigidas aos militares, nem dignificam aquela força de segurança e os seus agentes”, critica o documento.