Oposição critica falta de serviços de saúde e de recolha de resíduos em Salvaterra de Magos

Na última reunião da Câmara de Salvaterra de Magos, que decorreu na quarta-feira, 18 de Janeiro, foram levantadas questões ligadas ao número de médicos de família no concelho, à recolha de lixo dos contentores, aos lugares de estacionamento junto da Unidade de Saúde de Marinhais e à requalificação do pontão da Estrada d’El Rei, que liga Foros de Salvaterra a Benavente.

O debate político foi protagonizado pelo presidente da autarquia, Hélder Esménio (PS) e o vereador da oposição, Luís Gomes (BE). No início da intervenção, o vereador da oposição partilhou a sua preocupação relativamente à falta de médicos de família nas unidades de saúde do concelho. Hélder Esménio tentou tranquilizar o autarca mostrando altas expectativas em relação ao concurso público que está a decorrer na Lezíria e que prevê a contratação de dois médicos de família, um deles para Salvaterra de Magos. O presidente acrescentou ainda a possibilidade de um médico, que reside no concelho e que aguarda aprovação do pedido de reforma, reforce a equipa na extensão de saúde da Glória do Ribatejo.

O autarca do BE apontou ainda diversas falhas relativas à recolha do lixo em Marinhais. “Muitas ruas estiveram mais de uma semana sem que lá passasse a viatura”, lamentou, lembrando que o presidente parabenizou, na última reunião de câmara, os progressos da empresa Ecolezíria ao nível do aumento do número de ecopontos no município e da frequência de recolhas. Hélder Esménio justifica a situação dizendo que durante o período de lavagem dos ecopontos dá-se uma quebra no ritmo da recolha dos lixos por não existirem viaturas suficientes.

Falta de estacionamento

Também na vila de Marinhais, Luís Gomes dá conta de falta de lugares de estacionamento nas imediações do posto de saúde. “Há problemas no estacionamento e este serviço tem de ser assegurado. Aproveito para destacar também a não existência de lugares para pessoas com mobilidade reduzida”. Hélder Esménio adiantou que o município tem um terreno para ceder ao Ministério da Saúde para que sirva de apoio ao estacionamento já existente junto à unidade de saúde.

Luís Gomes termina a ‘lista de irregularidades’ com a requalificação do pontão da via que liga Foros de Salvaterra e Benavente, a Estrada d’El Rei. O vereador assume que, apesar de a estrada não fazer parte do município, serve diariamente os habitantes de Foros de Salvaterra e evita o congestionamento do trânsito no centro da vila de Salvaterra de Magos. Sobre as perspectivas de restauração da transitabilidade da via, o presidente conta que a protecção civil de Salvaterra de Magos e de Benavente já sinalizaram o problema para evitar situações graves.