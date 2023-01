Orçamento de Alverca e Sobralinho aprovado à segunda tentativa

Executivo liderado por Cláudio Lotra introduziu pequenas melhorias no documento e conseguiu a sua aprovação por um voto. Documento cresce cinco mil euros face ao anterior que foi chumbado em Dezembro.

Acabou a gestão em duodécimos na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho: à segunda tentativa o orçamento para este ano foi aprovado em assembleia de freguesia pela diferença mínima de um voto.

O documento foi a discussão na noite de 27 de Janeiro e acabou aprovado por 9 votos a favor do PS, CDS e Bloco de Esquerda e oito votos contra da CDU e de um eleito da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). Os restantes dois eleitos da Nova Geração abstiveram-se e com isso permitiram que o documento passasse.

A segunda proposta de orçamento é praticamente igual à anterior com a diferença de ter crescido cinco mil euros provenientes de receitas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) dos prédios rústicos, cifrando-se agora em 2 milhões e 190 mil euros. Também a rubrica do fundo social de freguesia passou de um reforço de 500% para 600% face aos orçamentos anteriores. Na globalidade, recorde-se, o orçamento é 7,5% superior ao anterior.



