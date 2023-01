Polémica em Tomar por causa de obras na “Estrada da Serra”

O PSD de Tomar aponta “falhas graves” nas obras que decorrem na Rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como “Estrada da Serra”, afirmando que a maioria socialista no executivo revela “desconhecimento, falta de rigor e prepotência”. Na opinião dos social-democratas, que estão representados por três vereadores no executivo municipal, existem vários constrangimentos de circulação, menos lugares de estacionamento e criticam as derrapagens constantes no tempo que a obra tem sofrido.

O partido da oposição recorda que, em Abril e Junho de 2022, perante os trabalhos complementares no valor de cerca de 290 mil euros, os vereadores insurgiram-se contra as diversas omissões e erros de projecto, “penalizadores para o erário público”. “Uma obra que já deveria ter terminado, tem derrapagens orçamentais que levam a que ultrapasse já os dois milhões de euros, em grande parte devido a erros elementares como as pinturas nas ciclovias”, afirmam em comunicado, acrescentando que a obra é mais um exemplo da prepotência, falta de rigor e de diálogo” da maioria.

Hugo Cristóvão, vice-presidente do município, afirma que as obras na Rua Coronel Garcês Teixeira têm como principal objectivo a substituição de infraestruturas. “Fala-se no acessório e esquece-se do principal. Este tipo de intervenções são muito dispendiosas e morosas”, salienta. O autarca sublinha ainda que outro dos objectivos da empreitada é garantir mais segurança para os peões e automobilistas. “Reduzimos a faixa de rodagem para obrigar a diminuir a velocidade de circulação”, afirma, acrescentando que a diminuição dos lugares de estacionamento também teve como propósito questões de segurança. “Não é suposto haver lugares de estacionamento junto a cruzamentos”, afirma.

Sobre as acusações do PSD, Hugo Cristóvão afirma não querer entrar “em jogos políticos”. “Seria muito fácil fazer a comparação do tempo em que o PSD governava a autarquia, mas a população tem memória. Nós estamos aqui para trabalhar”, vinca.