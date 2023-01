Recluso apanhado com 41 telemóveis na cadeia de Alcoentre

Um recluso foi apanhado no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, concelho de Azambuja, no domingo, 29 de Janeiro com 41 telemóveis e diverso material informático em sua posse. A encomenda, avança o Correio da Manhã, terá sido atirada ao recluso através do exterior da cadeia juntamente com uma listagem das celas onde o material deveria ser distribuído.

Segundo a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais o material foi apreendido e foi aberto um processo interno de averiguações.