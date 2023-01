Software para gerir 19 mil alunos custa 300 mil a Vila Franca de Xira

Contratação gerou polémica depois do município escolher contratar a firma mais cara que participou no concurso público.

O município de Vila Franca de Xira vai pagar 349.413 euros à firma Inovar&Edubox para adquirir uma plataforma informática de gestão municipal de educação, para poder gerir os dados de 19 mil alunos dos 9 agrupamentos do concelho, incluindo os controlos de acessos dos alunos aos estabelecimentos escolares, as refeições escolares, gestão de turmas, entre outros. É uma consequência da aceitação, em 2019, da transferência de competências do Estado na área da educação por parte do município, que veio também obrigar à integração de 700 novos trabalhadores das escolas no quadro de pessoal da câmara.

O documento foi aprovado na última reunião de câmara com a abstenção do Chega. Barreira Soares, vereador daquela força política, teve dúvidas sobre o facto de, no concurso público, a câmara ter adjudicado o serviço à firma com o custo mais caro.

“Estamos completamente dependentes do conhecimento destas bases de dados que são propriedade de uma empresa. Como é que nos colocámos nesta dependência? Se a empresa decidir que as renovações, licenças ou outras subam 300% de preço, que possibilidade temos de migrar para uma outra plataforma?”, questionou o autarca.

O chefe de divisão dos serviços de informática do município, Clemente Rocha, explica que VFX foi um dos municípios que agarrou esta competência antes de ser obrigatória e que isso obrigou a um tremendo esforço interno para fazer levantamento das soluções de mercado existentes nas escolas para conseguir lançar um programa informático à medida das necessidades.



