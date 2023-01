Idoso tinha desaparecido no Pego, Abrantes, no domingo e apareceu morto no rio Tejo esta terça-feira.

Agostinho Madeiras encontrado sem vida no rio Tejo

Agostinho Madeiras, residente no Pego, Abrantes, estava desaparecido desde o último domingo e o pior cenário confirmou-se esta terça-feira, 31 de Janeiro, quando foi encontrado sem vida no rio Tejo. Um desfecho trágico que acabou por se confirmar, depois de terem sido encontradas roupas do homem de 78 anos junto à margem.

A GNR mobilizou na segunda-feira cerca de duas dezenas de militares que realizaram as buscas com recurso a cães-pisteiros e drones. O alerta do desaparecimento tinha sido dado pela esposa de Agostinho Madeiras às 18h00 de domingo. Foi avistado pela última vez nessa manhã.