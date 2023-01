Areias vai ter albergue para peregrinos do Caminho de Santiago

Foi assinado na última segunda-feira, 30 de Janeiro, o auto da consignação da empreitada do novo albergue de peregrinos do Caminho de Santiago de Areias, no concelho de Ferreira do Zêzere. A intervenção no edifício da antiga escola primária da sede de freguesia pretende preservar a autenticidade e memória do espaço, refere em comunicado a autarquia. O valor de adjudicação é de 115 mil euros, com o prazo de execução de 180 dias.

Os albergues de peregrinos têm como objectivo fornecer as condições básicas ao peregrino que ruma a Santiago de Compostela. Oferecem cama ou beliche, casas de banho e duche, espaço de lavandaria, de convívio e cozinha partilhada pelos utentes.