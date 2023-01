Cão alerta para fogo em Marinhais e salva casa de família

O telhado da estrutura ficou danificado e as chamas consumiram toda a lenha que existia no espaço. Foi o ladrar de um cão que deu o alerta e impediu que as chamas atingissem a casa de uma família.

Maria Feiteira tem 64 anos e vive com a mãe, Bárbara Oliveira de 88, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos. Na passada quinta-feira, 19 de Janeiro, as duas viveram momentos de pânico quando parte de um anexo de arrumos junto à sua casa foi consumido pelas chamas. Bárbara Oliveira estava em casa quando começou a ouvir o seu cão ladrar insistentemente no pátio de casa. Reagiu de forma imediata ao alerta e reparou que da porta do anexo onde guardava lenha, bicicletas e motos, saía fumo. Maria Feiteira estava a trabalhar na pizzaria da filha, em Marinhais, quando recebeu a chamada de socorro da mãe. “Tinha o telemóvel em alta voz e os clientes ouviram os gritos da minha mãe. Foram eles que chamaram os bombeiros”, explicou a O MIRANTE.

Saiu da pizzaria e foi com a irmã, cunhado e alguns vizinhos tentar apagar o incêndio com mangueiras que tinham em casa. Quando os Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos chegaram ao local, 15 minutos depois do alerta dado, extinguiram o fogo. Maria Feiteira explicou que ardeu toda a lenha e que o telhado ficou completamente destruído. Bárbara Oliveira precisou de ser assistida pelos bombeiros devido a uma crise de ansiedade.

Para Maria Feiteira o ‘herói da história’ é Tomás, um cão com cinco anos que não parou de ladrar até que alguém fosse ver o que se passava. “Os animais sentem tudo”, sublinha, acrescentando que se desconhecem as causas do incêndio. Foi a segunda vez que teve de lidar com uma situação idêntica, uma vez que, há dois anos, o seu carro começou a arder pouco tempo depois de o ter ligado.