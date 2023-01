Detido por furto a armazém em Coruche

Suspeito foi apanhado pela GNR em flagrante delito e vai aguardar julgamento com vigilância electrónica.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um homem, de 34 anos, foi detido na quarta-feira, 25 de Janeiro, por furto em armazém, no concelho de Coruche, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR), acrescentando que o suspeito vai aguardar julgamento com vigilância electrónica.



De acordo com a GNR, na sequência de uma denúncia por furto num armazém, os militares realizaram diversas diligências policiais que permitiram detectar o suspeito em flagrante e na posse do material furtado, motivo que levou à sua detenção. No decorrer da acção foi recuperado o material alvo de furto, nomeadamente uma motosserra, que foi devolvida ao seu legítimo proprietário.

O detido, já referenciado por crimes da mesma natureza, foi presente no dia 27 de Janeiro, ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido decretada a medida de coacção de pulseira electrónica.