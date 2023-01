Executivo da Golegã esclarece sobre abate de árvores no concelho

O presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, lançou para debate na reunião de câmara de 27 de Janeiro o tema do corte das árvores nas bermas da Estrada Nacional 365 que liga a vila de Golegã à aldeia de Azinhaga. O processo, que está a ser levado a cabo pela Infraestruturas de Portugal (IP), teve início no ano de 2020 e prevê o corte dos choupos-brancos que se encontram junto à via. Na tentativa de esclarecer os munícipes preocupados com a perda das árvores, o presidente solicitou o parecer do Chefe da Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente, Acácio Nunes. O engenheiro civil começou por clarificar que o processo já se iniciou há mais de dois anos e que já foi feito um primeiro corte. Actualmente decorre o segundo momento do corte das árvores que, na sua maioria, apresentam sinais de podridão no interior do tronco e ramos.

A vereadora Ana Duque (PS) referiu que esta é uma situação que, embora seja da responsabilidade da IP, deve ser vigiada de perto pela autarquia por considerar que o corte esta a ‘ir muito além’ do necessário.

