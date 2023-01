Fim-de-semana dedicado à gastronomia em Foros de Salvaterra

No próximo sábado, 4 de Fevereiro, o pavilhão da Comissão de Festas dos Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos, recebe a 3ª edição do “Festival das Sopas”. O evento está a ser organizado pela Associação dos Amigos das Festas dos Foros de Salvaterra, tem início às 19 horas e conta com a animação de Jorge Paulo. O valor da entrada inclui uma taça, para provar as várias sopas do festival, uma sobremesa, uma bebida e pão.