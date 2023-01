“Mãe Galinha” do Centro de Bem Estar Social de Marinhais comemorou 24 anos

A creche “Mãe Galinha” do Centro de Bem Estar Social de Marinhais comemorou 24 anos de vida. A equipa da sala do berçário marcou o momento com uma fotografia à porta da instituição em jeito de agradecimento às colaboradoras e à comunidade.