Manifestação pela abolição de portagens na A23 e A13

No próximo dia 17 de Fevereiro vai decorrer um protesto a favor da abolição das portagens na A23 e na A13, a partir das 18 horas junto ao terminal rodoviário de Torres Novas. A organização da manifestação é dos Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo, que recentemente promoveram um abaixo assinado que reuniu mais de 12 mil assinaturas, a ser entregue no Ministério das Infraestruturas durante a segunda quinzena de Março.

Os utentes defendem que “as vias eram ‘scuts’ [vias sem custos para os utilizadores] (nos troços entre a A1 e saída de Abrantes, isto na A23 e na A13 entre a Atalaia e a saída Note de Tomar). A introdução de portagens veio prejudicar toda esta região, as populações e as suas actividades, referem, numa nota, acrescentando que até os bombeiros são prejudicados, por serem “obrigados a pagar portagens quando transportam doentes entre os três hospitais”, Tomar, Abrantes e Torres Novas, que compõem o Centro Hospitalar do Médio Tejo.

A A23, também identificada por Autoestrada da Beira Interior, liga Guarda a Torres Novas. A A13 ou autoestrada do Pinhal Interior, liga Coimbra à Marateca, ligando as sub-regiões de Coimbra, Leiria e Médio Tejo.