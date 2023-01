Projecto piloto de recolha selectiva dos biorresíduos em Abrantes

"Ser smart é colocar os biorresíduos no contentor castanho. Mudar é preciso, dê o exemplo" é o mote da campanha de recolha selectiva de biorresíduos apresentada na última sexta-feira, 27 de Janeiro, nas instalações dos Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA). Na ocasião foi apresentado o novo contentor castanho, que passa a integrar o sistema municipal de recolha de resíduos urbanos. É um projecto piloto ainda na sua fase inicial, que será implementado para já na União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede e nas freguesias de Pego e do Tramagal.

Os cerca de 700 contentores castanhos vão ser instalados, sempre que possível, junto dos contentores verdes. Outra das novidades do projecto são os baldes castanhos domésticos, que têm capacidade para sete litros, que serão distribuídos gratuitamente pelas habitações das referidas freguesias. O conteúdo do balde pequeno, depois de cheio, deve ser colocado no contentor castanho mais próximo de cada residência. Os próprios SMA já começaram a distribuir os baldes castanhos a partir de segunda-feira, 30 de Janeiro, no Pego, seguindo-se o Tramagal e a União de freguesias de Abrantes e Alferrarede.

