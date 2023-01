Rendufas e Terras Pretas não têm saneamento básico

As localidades de Rendufas e Terras Pretas, na freguesia de Chancelaria, em Torres Novas, estão sem saneamento básico. O vereador Carlos Graça, do Partido Social Democrata (PSD), apresentou uma série de problemas que existem em várias localidades do concelho durante a última sessão camarária, que se realizou a 18 de Janeiro. A falta de saneamento básico na freguesia de Chancelaria é um dos aspectos que mais preocupa o autarca uma vez que é um serviço essencial para a qualidade de vida da população.

Também na freguesia de Chancelaria o vereador social-democrata apontou a urgência em requalificar a estrada que liga as localidades de Pafarrão e Alqueidão. A aplicação de uma película anti-derrapante é necessária, afirma, considerando que a via é perigosa para os utilizadores no estado em que se encontra. O projecto de requalificação da via está “a andar”, como o próprio referiu, citando o presidente de junta da freguesia. Contudo, foi referida a existência de uma única empresa que pode executar os trabalhos necessários e por esse motivo as intervenções ainda não começaram.

Na resposta aos problemas expostos por Carlos Graça, o vice-presidente da Câmara de Torres Novas, Luís Silva, reconheceu que o problema da estrada é “antigo”, embora garanta que a sua manutenção está nas mãos de técnicos especializados. Em relação à falta de saneamento básico nas localidades de Rendufas e Terras Pretas o autarca refere que o assunto terá que ser resolvido em conjunto com a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, que faz a gestão do sistema de abastecimento de água de sete municípios da Lezíria do Tejo.