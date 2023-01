Sardoal aprova aumento de 6,7 % na factura da água

Em 2023, a população do concelgo do Sardoal vai pagar mais cerca de 6,7% pela água, resíduos sólidos urbanos e saneamento.

Foi aprovado pela maioria PSD, com abstenção dos dois vereadores do PS, o aumento do tarifário da água no concelho do Sardoal pela Tejo Ambiente. Em 2023, os munícipes vão pagar mais cerca de 6,7% pela água, resíduos sólidos urbanos e saneamento básico.

De acordo com Miguel Borges, presidente da autarquia, o aumento encontra-se "consentâneo com os pareceres da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos)", garantindo que "está abaixo daquilo que seriam os estudos de viabilidade económica e financeira". Desde o início da actividade da Tejo Ambiente, em 2020, que o preço da água aumentou 13% no Sardoal. O maior aumento ocorreu no ano passado, cerca de 22%, que originou um abaixo-assinado com cerca de 564 assinaturas, entregue ao presidente da autarquia por um munícipe em Novembro em plena reunião de câmara.

"Também há responsabilidade do município porque em Fevereiro de 2019 aprovaram transferir os serviços com a condição de que não haveria aumentos superiores a 2,6%. Agora levamos com 22%", disse na altura José Cabau, principal impulsionador do abaixo-assinado. A Tejo Ambiente gere os sistemas de água e saneamento básico dos concelhos de Sardoal, Mação, Ourém, Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha, servindo 108 mil habitantes e 77 mil estabelecimentos comerciais.