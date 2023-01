Tiro da Casa do Benfica em Santarém com pontaria certeira

A secção de tiro da Casa do Benfica em Santarém esteve em bom plano nas provas regionais que disputou. António Félix Pereira recebeu a medalha de campeão regional da Associação Regional de Tiro do Sul ARTS em Pistola a 50 metros, em veteranos, e na mesma categoria a medalha do 2º lugar em Pistola Olímpica a 10 metros.

Já Alexandre Fernandes recebeu as medalhas dos terceiros lugares em Pistola Olímpica a 10 metros da Taça Honório Santos e Campeonato Regional do Sul em Pistola a 10 metros. Colectivamente, a Casa Benfica Santarém recebeu o troféu de equipa campeã do Campeonato Regional do Sul em Pistola Olímpica a 10 metros, sendo a equipa constituída por António Pereira, Alexandre Fernandes e Moisés Pedrosa.