Urgências de Obstetrícia da região vão funcionar de forma rotativa até Março

As urgências de ginecologia e obstetrícia e as unidades de neonatologia de Lisboa e Vale do Tejo vão funcionar até final de Março com a mesma metodologia rotativa do que no Natal e Ano Novo. Para além dos hospitais da grande Lisboa, o funcionamento rotativo aplica-se ainda ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, ao Hospital Distrital de Santarém e ao Centro Hospitalar do Oeste durante o primeiro trimestre do ano, alternando entre si o funcionamento das urgências e o bloco de partos. O plano prevê também que o Hospital Beatriz Ângelo e o Hospital de Vila Franca de Xira também cooperem e partilhem recursos, no sentido de garantir o funcionamento rotativo dos respectivos serviços de urgência externa de ginecologia e obstetrícia e das unidades de neonatologia.

A confirmação de manter o plano adoptado para o Natal e Ano Novo no primeiro trimestre deste ano na região de Lisboa e Vale do Tejo foi avançada, em comunicado, na sexta-feira, 13 de Janeiro, pela direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), depois da avaliação feita numa reunião realizada com os vários hospitais. “Os resultados deste plano estratégico serão avaliados pela DE-SNS, durante o primeiro trimestre de 2023, e informarão as decisões para os trimestres seguintes, nomeadamente para o Verão”, adiantou a comissão executiva.

A DE-SNS adiantou ainda que, apesar do desempenho positivo da operação ‘Nascer em segurança no SNS’ no Natal e Ano Novo, é “necessário trabalhar na melhoria de comunicação com os cidadãos, nomeadamente na resposta da Linha de Saúde SNS 24 e do CODU-INEM na referenciação das grávidas, bem como nas abordagens das instituições que se encontram em nível de contingência”.