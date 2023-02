"Workshop" em Ferreira do Zêzere sobre "Floresta, Água, Turismo Náutico e Desenvolvimento Sustentável dos Territórios do Interior".

ADIRN quer combater sazonalidade do turismo no interior

A ADIRN, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, organizou esta terça-feira, 31 de Janeiro, na Casa do Adro Hotel, em Ferreira do Zêzere, um "workshop" sob o tema "Floresta, Água, Turismo Náutico e Desenvolvimento Sustentável dos Territórios do Interior". Com sala cheia, a sessão de abertura contou com Bruno Gomes, presidente do Município de Ferreira do Zêzere, que ao lado de Jorge Rodrigues, coordenador da ADIRN, apresentou os principais objectivos do "workshop".

O coordenador da ADIRN destacou, durante a manhã, a urgência em combater a sazonalidade, considerando que é preciso investir no turismo do interior em especial na época baixa, ou seja fora do Verão. Marco Rosa Santos, do Núcleo Sub-Regional do Médio Tejo do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) orientou a palestra sobre a floresta envolvente da albufeira do Castelo de Bode, incêndios e o seu impacto na qualidade da água, seguido por Eunice Lopes, do Instituto Politécnico de Tomar, que apresentou o seu projecto "Ebook".

Depois de um "buffet" dinâmico, composto por especialidades do Ribatejo Norte, a tarde contou com a presença de Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo do Centro, António Correia, da Fórum Oceano, Paula Bártolo, da Turismo de Portugal e Miguel Sanches, da Biosphere Portugal. Debateram-se os impactos do turismo náutico e a estratégia para o mesmo.

No final, houve prova de chás e infusões produzidos nas encostas do Castelo do Bode.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.