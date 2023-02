Barrosense foi assaltado e ficou sem electrodomésticos e máquina de café

As instalações do Sport Clube Barrosense, na Barrosa, concelho de Benavente, foram assaltadas durante a madrugada de segunda-feira, 16 de Janeiro, causando um prejuízo entre os 800 e os mil euros entre electrodomésticos furtados e estragos causados em portas e janelas, diz a O MIRANTE o presidente da colectividade. Nelson Lúcio adianta que a Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local e que está a investigar a ocorrência.

Para já sabe-se que o intruso penetrou nas instalações através da porta, arrombando-a, e já no interior conseguiu entrar no bar e lavandaria forçando portas, janelas e um alçapão. A direcção diz ser “muito provável que seja alguém que [os] cumprimenta nos cafés” ou alguém que mora naquela pequena freguesia, uma vez que o autor do assalto só entrou nos espaços onde havia objectos de valor. “Por exemplo, não entraram nos balneários onde não havia nada para roubar”, afirma Nélson Lúcio, explicando que o ladrão levou uma máquina de lavar roupa, uma arca frigorífica, máquina de café e material de consumo de bar.

Depois de o clube ter passado por um período conturbado, com dívidas de milhares de euros por liquidar e sem equipa de futebol, Nelson Lúcio, presidente há quatro anos, diz que o assalto era tudo o que a colectividade menos precisava. “Estivemos três anos só a pagar dívidas pesadas - a fornecedores de equipamentos, operadoras de televisão, Associação de Futebol de Santarém, farmácia, oficina, entre outras - e finalmente o clube está estável a nível financeiro e tem uma boa equipa de futebol e boas condições para estar em competição”, diz, lamentando o sucedido.

Numa tentativa de minorar a taxa de esforço do clube para fazer face ao prejuízo, um ex-atleta lançou uma iniciativa de vendas de rifas a um valor simbólico e cujo prémio para o vencedor do sorteio será uma camisola da Seleção Portuguesa de Futebol. A equipa de futebol do Sport Clube Barrosense disputa actualmente a Liga INATEL.