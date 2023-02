Cartaxo aprova regulamento para apoio a famílias numerosas

Câmara do Cartaxo preparou pacote de benefícios para as famílias numerosas residentes no concelho. Medida traz descontos, reduções em taxas, formações e condições especiais no acesso a iniciativas.

A Câmara do Cartaxo aprovou por unanimidade o Regulamento do Cartão Municipal de Família Numerosa que visa estabelecer quais as famílias que têm direito a ser beneficiárias da medida que vai prestar apoio em diversas áreas e atribuir descontos e condições especiais em eventos ao mesmo tempo que incentiva a natalidade. A proposta surge depois de decorrido o período de consulta pública para recolha de contributos, mas o documento não é fechado, ressalvou a vereadora Fátima Vinagre, acrescentando que com o passar do tempo poderão ser introduzidos novos benefícios.

O presidente do município, João Heitor, considerou que o cartão terá um impacto positivo no orçamento das famílias numerosas que se enquadram neste tipo de apoio social. Entre as diversas vantagens o cartão vai proporcionar condições especiais no acesso a actividades ou eventos promovidos por associações do concelho que adiram ao cartão, descontos em produtos e/ou serviços de empresas aderentes, redução de taxas de utilização de equipamentos e eventos socio-culturais promovidos pela câmara municipal e outros.