Intervenção decorre no troço da EN 3 que desemboca na Avenida D. Afonso Henriques, para quem vem da direcção do Vale de Santarém e do Cartaxo

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

EN3 condicionada no acesso a Santarém devido a obras

A faixa da direita da EN3, no acesso a Santarém para quem do Vale de Santarém e do Cartaxo, vai estar cortada ao trânsito nos dias 1, 2 e 3 de Fevereiro, devido à realização de obras.

A intervenção decorre no âmbito do plano de conservação e manutenção das estradas do concelho, informou a Câmara de Santarém.