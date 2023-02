partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ecolezíria com aumento de 7% na recolha de resíduos recicláveis em 2022

A Ecolezíria, empresa responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos urbanos dos municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos, registou em 2022 um aumento de 7,23% na recolha de resíduos recicláveis, face a 2021. Em comunicado, a empresa afirma que, em 2022, registou um aumento de 9,52% na recolha de embalagens de plástico e de metal, de 8,91% nas de papel/cartão e de 4,22% nas de vidro, no universo de 121 mil habitantes da área que serve.

No total, os residentes desses seis concelhos da Lezíria do Tejo reciclaram mais de 4.115 toneladas de resíduos do que em 2021, acrescenta, salientando o investimento da empresa em ecopontos (actualmente 826), equipamentos e viaturas e na contratação de mais operacionais, “o que permitiu aumentar a frequência de recolha em todos os concelhos”. Para o ano de 2023, a Ecolezíria tem previstos investimentos de 1,8 milhões de euros, bem como a realização de campanhas, como a que visa incentivar a compostagem.