Jovem de 17 anos detido por tráfico de droga em Azambuja

Um jovem, de 17 anos, foi detido na segunda-feira, 30 de Janeiro, por tráfico de droga no concelho de Azambuja, avançou a Guarda Nacional Republicana (GNR), acrescentando que o suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Alenquer.

De acordo com a Guarda, no seguimento de uma denúncia por tráfico de estupefacientes , os militares do Núcleo de Investigação Criminal desenvolveram diligências e apuraram que o suspeito se dedicava à venda do produto estupefaciente, tendo culminado com uma busca domiciliária à sua residência.

No decurso das diligências policiais foram apreendidas 45 doses de haxixe, uma balança de precisão, uma estufa, dois telemóveis, 85 euros em numerário e diverso material de corte e acondicionamento relacionado com o tráfico de droga.