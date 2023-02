MIAA de Abrantes recebe Prémio Nuno Teotónio Pereira 2022

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Decorreu na segunda-feira, 30 de Janeiro, a cerimónia de entrega do Prémio Nuno Teotónio Pereira, no Museu da Electricidade, em Lisboa. O MIAA (Museu Ibérico de Arqueologia e Arte) de Abrantes foi distinguido na categoria de Reabilitação Urbana de Edifício de Equipamento, com o galardão a ser recebido pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Abrantes, João Gomes.

O Prémio Nuno Teotónio Pereira é a distinção mais antiga do sector do imobiliário em Portugal e atribui distinções de prestígio tanto na reabilitação urbana como nos trabalhos de produção científica.

O MIAA foi inaugurado a 8 de Dezembro de 2021 no Convento de S. Domingos. O projecto de requalificação do edifício é da autoria do arquitecto João Luís Carrilho da Graça.

Com centenas de peças que reconstituem contextos históricos variados, da pré-história à arte contemporânea, o MIAA é um museu interdisciplinar que integra peças do acervo municipal de arqueologia e arte do município de Abrantes, bem como espólio de pintura e desenhos da pintora Maria Lucília Moita e parte da colecção Estrada.

No museu encontra-se ainda a colecção de Arte Contemporânea Figueiredo Ribeiro e um conjunto de outras salas com exposições temporárias.