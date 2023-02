Marinhais vai ter um festival que promete colocar a vila no mapa

O “Marinhais Music Fest” é um festival que está a ser organizado pela Comissão de Festas de Marinhais 2023, tem data marcada para 27 de Maio, e vai contar com a presença do músico angolano Deejay Telio. Com bilhetes à venda em vários locais o festival promete colocar a vila do concelho de Salvaterra de Magos no mapa.

A comissão de festas deste ano é conhecida pelos marinhalenses pela sua juventude e irreverência. Danilo Santos é o juiz e tem a seu lado Ricardo Pilré e Filipa Santos. Os três são filhos da terra e nenhum tem mais de 30 anos. A colaboradora mais velha da comissão tem 53 anos e a mais nova é sobrinha de Daniel Santos, de cinco anos, que não hesita na hora de arregaçar as mangas. “Somos como uma família e contamos com a ajuda de todos”, afirma Ricardo Pilré que, salienta, uma boa parte do grupo já participou na organização de outras iniciativas.

Desde que decidiram juntar-se, há cerca de meio ano, a comissão aumentou o número de elementos de 20 para 34, mais os voluntários que se vão juntando em cada iniciativa. Desde essa altura já ajudaram a organizar as “Tasquinhas”, em Setembro, um peditório, em Novembro, e um jantar/convívio para assinalar a Passagem de Ano. “O nosso principal objectivo é continuar a realizar actividades com regularidade e inovação. Não fazer o que já foi feito, queremos deixar a nossa marca”, sublinha Ricardo Pilré.

O grupo explicou a O MIRANTE que o seu orçamento inicial era zero e que foram amealhando ao longo dos meses com a realização de iniciativas e com a generosidade de algumas pessoas. “Muitas pessoas que se mudaram para Marinhais recentemente e já foram às festas do ano passado elogiam as iniciativas e contribuem com donativos generosos para que possamos continuar a desempenhar o nosso papel”, explicam. Filipa Santos acredita que a vila está a contrariar a tendência de envelhecimento populacional fora das grandes cidades, também por culpa da pandemia, que trouxe muita gente de Lisboa.

Primeiro lote de bilhetes esgotou em minutos

Os três elementos com quem O MIRANTE conversou contam que o festival conta com, pelo menos, dois artistas conhecidos do grande público que vão ser entretanto revelados. O primeiro lote de bilhetes esgotou em pouco mais de cinco minutos. A venda dos ingressos por lotes, explica Filipa Santos, é um modelo que serve de garantia e segurança para a comissão saber com o que conta. “Despertamos a curiosidade dos compradores ao mesmo tempo que evitamos que as pessoas guardem a compra para a última da hora. Não queremos chegar a 27 de Maio e não saber quantas pessoas temos no recinto”, afirma, acrescentando que basta colocar o nome do festival na internet que aparecem várias opções para a aquisição dos bilhetes. A equipa garante que o recinto das festas vai estar preparado para receber as quatro mil pessoas que esperam ter no festival, que é apoiado pela Junta de Freguesia de Marinhais e pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.