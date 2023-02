Mês da dança em Benavente arranca com Companhia de Bailado Contemporâneo

Fevereiro é o mês dedicado à dança no município de Benavente. O primeiro espetáculo está agendado para dia 3 de Fevereiro, pelas 21h30, no Centro Cultural de Samora Correia. A Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo vai subir ao palco com três coreografias, DUST de Miguel Ramalho, Como foi no início, de Francisco Ferreira e Almada e Tudo!, de Maria Mira. As entradas são gratuitas mas sujeitas a reserva antecipada pelo telefone 263519693.